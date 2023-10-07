İstanbul'daki barajlarda son durum nedir? Baraj doluluk oranları artıyor mu? İSKİ açıkladı: 7 Ekim 2023 için barajlardaki su oranı...
İstanbul'daki barajların doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merakla izlenmektedir. Her gün İSKİ tarafından paylaşılan verilerle güncellenen baraj doluluk oranları internette en çok sorular sorulardan biridir. Peki, 7 Ekim günü İstanbul'daki barajlardaki su doluluk oranı kaça yükseldi?
Baraj doluluk oranları her yaştan İstanbullunun en faza merak ettiği konulardan biridir. baraj doluluk oranları sıcaklık, yağış gibi pek çok durumdan etkilenirken aynı zamanda da şehir hayatının devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Barajlardaki su oranı her zaman İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ'nin) güncel verileri ile duyurulmaktadır. Bu sayede çok sayıda vatandaş barajlardaki son durumları öğrenebilir. Baraj su doluluk oranlarının 7 Ekim 2023 günü kaça ulaştığı da ayrı bir merak konusudur.
İSKİ sadece barajların genel doluluk oranlarını değil aynı zamanda bir dizi başka veriyi de internet kullanıcılarına ulaştırır. Örneğin barajların su oranının yıllar içindeki değişimine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi sayesinde öğrenmek mümkündür.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %23.22'ye düşmüş durumda. Ekim ayının başından itibaren bir yükselip bir alçalarak devam eden grafiğin artması için yağmur beklentisi sürüyor.
7 EKİM 2023 GÜNÜ İÇİN HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?
- ALİBEY BARAJI: % 24,76
- BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,4
- DARLIK BARAJI: % 35,07
- ELMALI BARAJI: % 17,44
- ISTRANCALAR BARAJI: % 13,68
- KAZANDERE BARAJI: % 4,06
- ÖMERLİ BARAJI: % 49,31
- PABUÇDERE BARAJI: % 3,32
- SAZLIDERE BARAJI: % 9,09
- TERKOS BARAJI: % 12,12