AK Parti'de kongre tarihi 7 Ekim! Olağanüstü kongre kararı MKYK'de alındı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

7 EKİM'DE KONGRE YAPILACAK

AK Parti MKYK toplantısında olağanüstü kongre ile ilgili de karar alındı.

Buna göre, olağanüstü kongrenin 7 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.