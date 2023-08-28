AK Parti'de kongre tarihi 7 Ekim! Olağanüstü kongre kararı MKYK'de alındı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 7 Ekim 2023 tarihinde olağanüstü kongre yapılması kararı alındı.

AK Parti'de kongre tarihi 7 Ekim! Olağanüstü kongre kararı MKYK'de alındı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

7 EKİM'DE KONGRE YAPILACAK

AK Parti MKYK toplantısında olağanüstü kongre ile ilgili de karar alındı.

Buna göre, olağanüstü kongrenin 7 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu! Büyük kurultaya hazırlık devam ediyorAK Parti'de kongre tarihi belli oldu! Büyük kurultaya hazırlık devam ediyorSiyaset
# ak parti # kongre
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