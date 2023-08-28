AK Parti'de kongre tarihi 7 Ekim! Olağanüstü kongre kararı MKYK'de alındı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 7 Ekim 2023 tarihinde olağanüstü kongre yapılması kararı alındı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
7 EKİM'DE KONGRE YAPILACAK
AK Parti MKYK toplantısında olağanüstü kongre ile ilgili de karar alındı.
Buna göre, olağanüstü kongrenin 7 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.