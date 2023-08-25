Esenyurt Belediyesi'nde komisyon iddiası! Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu ödeneklerden komisyon mu alıyor?

İddialara göre, Esenyurt Belediyesi'nin Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu'nun belediyenin yaptığı hizmet ödemelerinden "pay" aldığı öne sürüldü.

YÜZDE 10 YOKSA ÖDENEK DE YOK!

Mağdur iş insanlarının aktardığı bilgiye göre, Cemal Güneysu yakın çevresine CHP'nin seçimleri kaybedeceğini ve kendisinin gitmesi durumunda ödenek alamayacaklarını söyleyerek Esenyurt Belediyesi'nden ödenek alan iş insanlarından komisyon toplamaya başladı.

İŞ İNSANLARI KENDİ ARALARINDA "YÜZDE 10 CEMAL" DİYOR!

İş insanlarının, kendi aralarında "Yüzde 10 Cemal" dedikleri Cemal Güneysu'nun, Halkların Demokratik Partisi'nin seçimlerde aday çıkaracağını ve CHP'nin seçimleri kaybedeceğini, son 6 aylarının kaldığını yayarak Esenyurt Belediyesi'nden ödenek alan şirketlerden yüzde 10 komisyon istemeye başladığını aktardı. Haber merkezimize ulaşan iş insanları, Güneysu'nun komisyon toplamak için 'HDP seçimlerde aday çıkaracak' propagandasını kasıtlı olarak yakın çevresine yaydığını da belirtti.

Artan enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz karşısında ezilen iş insanları Cemal Güneysu'nun ödenekleri ortak olduğu şirketlere ve yüzde 10 komisyona razı olan isimlere verdiğini söyleyerek, bu komisyonu vermeye razı olmayanların ödeneklerinin ödenmediğini ve bu ekonomik koşullarda iflasın eşiğine geldiklerini belirtti. Cemal Güneysu'nun bu "gücü" nereden aldığı ise akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.

YÜZDE 10'LUK BİR KOMİSYON NEREYE AKTARILIYOR?

3 milyar 370 milyonla İstanbul'un 39 ilçe belediyesi arasında en yüksek bütçeye sahip Esenyurt Belediyesi'nin ödeneklerine ayrılan ücretten alınan yüzde 10'luk bir komisyonun nereye aktarıldığıysa merak konusu olan başka bir nokta. Belediyenin Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu'nun, Seyit Torun ile hemşeri olması ve CHP'li Seyit Torun'a yakınlığı ise dikkat çeken başka bir ayrıntı.

'YERELDE CHP'YE GENELDE ERDOĞAN'A'

Cemal Güneysu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı iken yaptığı bir konuşmasında "Ben sizi temsil edebilmem için, yarın yine aynı hatalara düşmemek için, benim sizden bir ricam, bu senelik CHP’li olun. Cemal Güneysu olalım, Kemal Deniz Bozkurt olalım, Ekrem İmamoğlu olalım. Siz tek bir seferliğine… Genelde, deyin ki, ‘Genel Cemal Güneysu ile beraber Tayyip Erdoğan’a oy verelim”, vallahi billahi vereceğim. Burada size bu sözü veriyorum" sözleriyle CHP içinde tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: https://www.polemikhaber.com/esenyurt-belediyesinde-komisyon-iddiasiyuzde-10-yoksa-odeme-de-yok