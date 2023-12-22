İyi Parti'de İstifa Dalası Sürüyor! 400 Kişi Partiden Ayrıldı

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "kurumsal operasyona" dikkat çektiği İyi Parti'de, istifa ve görevden almalar sürüyor. İyi Parti Aydın il ve Didim İlçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 400 kişi partiden istifa etti. Ankara da ise Çankaya yönetimi görevden alındı.

İyi Parti'de İstifa Dalası Sürüyor! 400 Kişi Partiden Ayrıldı
İyi Parti'de İstifa Dalası Sürüyor! 400 Kişi Partiden Ayrıldı

Genel Başkan Meral Akşener "kurumsal operasyon"a dikkat çekmiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. İstifaların ardı arkası kesilmedi.

Bu kez de Aydın il yöneticileri ve Didim İlçe Teşkilatının da aralarında bulunduğu 400 kişi partiden istifa etti. Ankara’da ise İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevden almaları sosyal medya hesabından duyurdu. Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

Yıldırım açıklamasında yönetimin yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan’ın atandığını bildirdi.

CHP'de 80 Kişi İstifa EttiCHP'de 80 Kişi İstifa EttiSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İyi Parti # istifa
Çok Okunanlar
İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...
İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti?
3 Ocak'a Kadar Devam Edecek! Migros'larda Yılbaşı İndirimleri Başladı!
3 Ocak'a Kadar Devam Edecek! Migros'larda Yılbaşı İndirimleri Başladı!
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zeka Yanıtladı! Geçen Sene Bilmişti
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zeka Yanıtladı! Geçen Sene Bilmişti
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu!
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu!
Öne Çıkanlar Prag'daki Üniversite Saldırısına Ait Yeni Görüntüler! | Ulusal Haber Prag'daki Üniversite Saldırısına Ait Yeni Görüntüler! | Ulusal Haber En Çok Talep Edilen Meslekler Açıklandı! En Çok Talep Edilen Meslekler Açıklandı!