İyi Parti'de İstifa Dalası Sürüyor! 400 Kişi Partiden Ayrıldı

Genel Başkan Meral Akşener "kurumsal operasyon"a dikkat çekmiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. İstifaların ardı arkası kesilmedi.

Bu kez de Aydın il yöneticileri ve Didim İlçe Teşkilatının da aralarında bulunduğu 400 kişi partiden istifa etti. Ankara’da ise İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevden almaları sosyal medya hesabından duyurdu. Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

Yıldırım açıklamasında yönetimin yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan’ın atandığını bildirdi.