İyi Parti'de İstifa Dalası Sürüyor! 400 Kişi Partiden Ayrıldı
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "kurumsal operasyona" dikkat çektiği İyi Parti'de, istifa ve görevden almalar sürüyor. İyi Parti Aydın il ve Didim İlçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 400 kişi partiden istifa etti. Ankara da ise Çankaya yönetimi görevden alındı.
Genel Başkan Meral Akşener "kurumsal operasyon"a dikkat çekmiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. İstifaların ardı arkası kesilmedi.
Bu kez de Aydın il yöneticileri ve Didim İlçe Teşkilatının da aralarında bulunduğu 400 kişi partiden istifa etti. Ankara’da ise İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevden almaları sosyal medya hesabından duyurdu. Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını açıkladı.
Yıldırım açıklamasında yönetimin yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan’ın atandığını bildirdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi