Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ni bölerek 2017’de kurulan İYİ Parti'deki çözülme DEVA Partisi'ne de sıçradı. İYİ Parti'den sonra DEVA Partisi de kongre kararı aldı. Deva Partisi ve İYİ Parti'nin kongre kararı alması "proje partileri" dağılıyor yorumlarının yapılmasına neden oldu.

DEVA Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin değerlendirildiği Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısında, seçimler nedeniyle yavaşlayan ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması ve 3 ay içerisinde büyük kongreye gidilmesi kararı aldı. Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

'NEREDE YANLIŞ YAPTIK'

31 Mart yerel seçimlerinde beklentilerin çok gerisinde kalındığının vurgulandığı açıklamada, "Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, 'Nerede yanlış yaptık?', 'Daha iyi nasıl olabilirdi?' hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir. Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

DEVA'DA 31 MART HÜSRANI

DEVA Partisi, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde Altılı Masaya oturmuş ve seçime dahi katılmadan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden 15 milletvekili çıkarmıştı.

CHP'liler ise DEVA Partisi'ne 15 milletvekili verilmesine tepki göstermişti. Gelen eleştirilere Ali Babacan "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" yanıtı vermişti.

Babacan'ın "biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" diyerek övdüğü partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük hüsrana uğradı. Meclis'te 15 milletvekili ile temsil edilen parti, 31 Mart'ta yüzde 0,33 (150.600) oy aldı. Türkiye genelinde hiçbir belediyeyi kazanamadı.