Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adayı Kim Olacak? CHP İstanbul İl Başkan Adaylığı İçin Kulisler Hareketlendi

Kavgalar ve boş salonları ile gündeme gelen CHP kongrelerinde gözler İstanbul’da. CHP İstanbul İl Başkan Adaylığı için kulisler hareketlendi.

İstanbul İl Başkanlığı İçin 3 İsim Gündemde

CHP'li Barış Yarkadaş ve Gazeteci İsmail Saymaz CHP’nin İstanbul'da tek aday için uğraştığını iddia ederken İl Başkanlığı için Özgür Çelik, Cemal Canpolat ve Gürsel Tekin'in isimleri gündemde.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'ten sonra Genel Merkez'in ismi olduğu iddia edilen Cemal Canpolat da aday oldu.

CHP İstanbul Kongresi için Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul’a ayak bastı. Genel Merkeze en çok delege götürecek il olan İstanbul'da İl Kongresi 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.