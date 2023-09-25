İBB'nin İETT Bakım ve Onarım Atölyesi Ranta Kurban Gitti! Kamu Yararı Dendi Vatandaş Zarar Etti

İETT otobüsleri bakımsızlıktan yanıyor, kaza yapıp hurdaya çıkıyor. Tüm bunlara karşın, usulsüzlüklerle satıldığı iddia edilen 395 kapasiteli Ayazağa Bakım Garajı da yeniden gündem oldu. Halka konut yapılması adına İBB şirketi Kiptaş’a verilen arazi özel bir şirkete devredildi.

İBB'nin İETT Bakım ve Onarım Atölyesi Ranta Kurban Gitti! Kamu Yararı Dendi Vatandaş Zarar Etti
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İstanbullu bozulan, yanan, yarı yolda bırakan ve en çok da hayatlarını tehlikeye atan İETT otobüslerinden dert yanıyor. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde satılan garaj ve bakım atölyeleri ile bir kez daha gündeme geldi.

Arızalar Önceki Yıla Göre Yüzde 60 Arttı

İstanbul’un en büyük kapasiteli bakım garajlarından biri olan Ayazağa Bakım Garajı 2021 yılında ihaleye açıldı. İhaleye koyulan çok özel şartlar sayesinde ihaleyi alan, İBB şirketi Kiptaş oldu.

Öte yandan böylesine büyük bir taşınmazsın satılması için İBB meclisinden de onay alınmadı. Gelen tepkiler üzerine Kiptaş, vatandaşın yararına ‘toplu konut projesi’ yapılacağını söylese de gerçek öyle olmadı. Kiptaş projeyi başka bir özel firmaya devretti.

iett yanan otobüs

İddialar arasında Kiptaş’ın belediye taşınmazının 3. kişilere devredilmesi için aracı olarak kullanılması da var. Bakım noktaları bir bir azalırken verilere göre İETT'nin bakımsızlığından dolayı oluşan arızalar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı.

Haziran ayı raporuna göre kentte hizmet veren otobüslerde son 4 yılda toplam 679 bin 706 arıza yaşandı. İETT'nin zararı ise 7 milyar 185 milyona çıktı.

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# iett # ibb # KiPTAŞ
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