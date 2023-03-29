Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama

Memleket Partisi Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Muharrem İnce karşıladı.

Genel başkanlar gazetecilere açıklama yapmadan içeri girdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sayın genel başkana yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’de birçok sorun ile ilgili görüştük. Ve bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. Deprem bölgesindeki sorunları gidermek ve bölgeden ayrılanların tekrar bölgeye dönmesini sağlayacak bir kanun teklifini Meclise sunacağız. Halil İbrahim Sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok ötesinde Türkiye’nin sorunları.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini belirtirken "Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.

İnce'nin açıklamalarının devamı şöyle: