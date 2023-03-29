Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, ittifakı büyütme mesajı verdi. İnce ise Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini söyledi.
Memleket Partisi Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Muharrem İnce karşıladı.
Genel başkanlar gazetecilere açıklama yapmadan içeri girdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Sayın genel başkana yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’de birçok sorun ile ilgili görüştük. Ve bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. Deprem bölgesindeki sorunları gidermek ve bölgeden ayrılanların tekrar bölgeye dönmesini sağlayacak bir kanun teklifini Meclise sunacağız. Halil İbrahim Sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok ötesinde Türkiye’nin sorunları.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini belirtirken "Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.
İnce'nin açıklamalarının devamı şöyle:
- Değerli arkadaşlar, bizler Memleket Partisi olarak şunu düşünüyoruz; ittifaklar olarak ilke etrafında olmalıdır. Biz bir Atatürk’ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda kararlıyız. Biz Türkiye’de yine mültecilerin gönderilmesi üzerine çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. İlkeler etrafında memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var Erdoğan gitmelidir. Ortak aklı temsil etmemektedir, kibirlidir. Akla inanmamaktadır, hukuka inanmamaktadır. Bu konuda her tür görüşümüzü açık ve net biçimde ifade ediyoruz