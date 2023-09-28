Özel'den Tanrıkulu'na Tam Destek

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel katıldığı canlı yayında Türk ordusuna iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı.

Özel'den Tanrıkulu'na Tam Destek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan adayı Özel'de Kılıçdaroğlu'nun tutumunun dışına çıkmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftiralarla hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkan Özel, Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını öne sürdü.

Özel'den Tanrıkulu'na Tam Destek

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerini "milletvekili sorumluluğuyla" sarf ettiğini söyledi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk ordusunu "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diyerek hedef almış, dokunulmazlığının kaldırılması üzerine süreç başlatılmıştı.

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# chp # Özgür Özel # Sezgin Tanrıkulu
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