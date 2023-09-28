CHP'de Siyasi Tartışmalar Büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos büyüyor. İstanbul İl Kongresi yaklaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "Değişim" isteyenlerin adayı Özgür Çelik oldu. Genel Merkez ise eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.



CHP İl Başkanlığı binası önünde adaylık konuşması yapan Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı, Değişimcileri sert sözlerle eleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı adayı, CHP'yi kimsenin dizayn edemeyeceğini söyledi. "CHP Örgütüne Sahip Çıkacağım" diyen Cemal Canpolat İyi Parti'ye de ateş püskürdü.