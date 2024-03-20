Seçim yaklaştı 5 yılda yapılmayan hizmet 1 aya sıkıştırıldı

Yerel seçimlere sayılı günler kala "hizmet" yarışı hızlandı. Belediyeler, rant ve göz boyama amacıyla 5 yıldır yapmadıkları metro, asfalt, kaldırım gibi çalışmaları bir aya sıkıştırdı. Ayrıca bazı belediyelerde toplu işe alımlar yapılarak kasalar boşaltılıyor.

Konu hakkında en öne çıkan örnek İstanbul ve İzmir metroları. İstanbul'da tamamen bitirilemeyen metro hatları etap etap yani parça parça, üstelik törenlerle açılıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı bunlardan sadece biri. 9 duraktan oluşan projede sadece 4 durağın açılışı yapıldı. Projenin tamamlanması içinse 1 yıl hedefi kondu.

Bir diğer örnek iste Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Hattı'nı 16 Mart'ta açıyoruz" diyerek tanıtımını yaptığı açılışta hattın sadece Çekmeköy-Samandıra kısmı hizmete alındı.

Üstelik açılışı yapılan bölümün ortasında yer alan Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı inşaatı devam ettiği için hizmete alınmadı. Seferler o durakta durmadan yapılıyor.

İzmir'de de durum farklı değil. 2022'de hizmete alınacak denilen İzmir Narlıdere metro hattı 2024'te seçimden 3 hafta önce, üstelik tamamlanmadan açıldı. Metro duraklarında elektrik kabloları açıkta, kameralar yok, sinyalizasyon yok. Hatta metronun turnikeleri bile çalışmıyor.

Sözde ‘açılan’ 7 istasyon, yeterli çalışan olmadığı için 22.00’den sonra çalışmıyor, metrolar ise 15 dakikada bir hareket ediyor.

Tunç Soyer'in "İzmir'in arka mahalleleri" diye tabir ettiği Konak Kadifekale, Ballıkuyu, Gültepe bölgelerinde ise asfalt çalışmaları yarım yamalak yapıldı. Asfalt döküldü ancak silindirle sıkılaştırılmadığı için yağmur suyu ve araç geçişleriyle yol dağılıyor.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT’a son 1-2 ayda alınan personel sayısının 2 bini aştığı öğrenildi.