Arnavutköy metros tamamlanmadan açıldı! 9 duraktan sadece 4'ü hizmete girdi
Yerel seçime sayılı günler kala açılışlar parça parça yapılıyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı da bunlardan biri. 9 duraktan oluşan proje tamamlanmadı, sadece 4 durağın açılışı yapıldı. Projenin tamamlanması içinse 1 yıl hedefi kondu.
Hızlandırılmış çalışmalar, eksik açılışlar. Yerel seçim için geri sayım sürerken İstanbul'da parça parça açılan metrolar gündemde.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projesi Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Ancak proje Arnavutköy- Halkalı olarak 9 duraktan oluşuyor. Açılışta ise Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyonu açıldı.
Projenin Halkalı istikametindeki etabının ise 1 yıl içinde bitirileceği ifade edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi