Arnavutköy metros tamamlanmadan açıldı! 9 duraktan sadece 4'ü hizmete girdi

Yerel seçime sayılı günler kala açılışlar parça parça yapılıyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı da bunlardan biri. 9 duraktan oluşan proje tamamlanmadı, sadece 4 durağın açılışı yapıldı. Projenin tamamlanması içinse 1 yıl hedefi kondu.

Editör: Uğur Çam

Hızlandırılmış çalışmalar, eksik açılışlar. Yerel seçim için geri sayım sürerken İstanbul'da parça parça açılan metrolar gündemde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projesi Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Ancak proje Arnavutköy- Halkalı olarak 9 duraktan oluşuyor. Açılışta ise Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyonu açıldı.

Projenin Halkalı istikametindeki etabının ise 1 yıl içinde bitirileceği ifade edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# arnavutköy # metro # cumhurbaşkanı erdoğan
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