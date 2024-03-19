Arnavutköy metros tamamlanmadan açıldı! 9 duraktan sadece 4'ü hizmete girdi

Hızlandırılmış çalışmalar, eksik açılışlar. Yerel seçim için geri sayım sürerken İstanbul'da parça parça açılan metrolar gündemde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projesi Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Ancak proje Arnavutköy- Halkalı olarak 9 duraktan oluşuyor. Açılışta ise Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyonu açıldı.

Projenin Halkalı istikametindeki etabının ise 1 yıl içinde bitirileceği ifade edildi.