Bakambu'dan Ayrılık Kararı! ''Takımdan Ayrılmak İstiyorum!''

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti. Oyuncu devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Bakambu'dan Ayrılık Kararı! ''Takımdan Ayrılmak İstiyorum!''
Bakambu'dan Ayrılık Kararı! ''Takımdan Ayrılmak İstiyorum!''

Yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi. Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.

Bakambu'dan Ayrılık Kararı! ''Takımdan Ayrılmak İstiyorum!'' - Resim : 1

266 Dakika Oynadı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta forma giyen Bakambu bu maçlarda toplam 266 dakika sahada kaldı ve sadece 1 gol attı. Demokratik Kongo'lu santrfor bu 11 maçın sadece 1 tanesinde ilk 11'de forma şansı bulabildi.

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# cedric bakambu # Galatasaray
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