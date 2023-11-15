Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin Bileti Kesildi!

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 3.1 milyon Euro'luk maaştan kurtulmak için çare arıyor. Yönetim oyuncudan devre arasında kurtulmaya çalışacak.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin Bileti Kesildi!
Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin Bileti Kesildi!

Tanguy Ndombele Temmuz 2019'da Lyon'dan Tottenham'a 65 milyon Euro bedelle transfer olduğunda, ülkesi Fransa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Lyon formasıyla 111 maça çıkıp 5 gol 18 asist üretirken, bu formu ona milli takım kapılarını da açmıştı.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin Bileti Kesildi! - Resim : 1

Bedelsiz Kiralandı

İngiltere macerasına iyi başlasa da 2021'den itibaren düşüşe geçti. 2022-2023 sezonunu Napoli'de kiralık geçirdi, 40 maça çıktı. Tottenham, bu sezonun başında gözden çıkardı. Bedelsiz kiralanarak Galatasaray'a geldi.

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# Ndombele # Galatasaray
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