Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan Talip! 6.5 Milyon Euro Detayı

Geçen sezonun devre arasında Wout Weghorst’un Manchester United’a transferi sonrası Al Nassr’dan transfer edilen Vincent Aboubakar, kısa sürede takıma önemli katkı sağlamıştı.

Deneyimli futbolcu, yeni sezona da fırtına gibi girip 18 maçta 11 gol ve 3 asistle oynayarak 14 sayıya imza attı. Ancak son karşılaşmalarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımını yalnız bırakan Kamerunlu futbolcu, son olarak UEFA Konferans Ligi’nde Bodo’yla oynanan maç öncesi ısınmaya çıktığı sırada problem yaşamıştı

Beşiktaş, “Bu iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar´ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Aboubakar’ın avans talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır” denildi.

'Tedavisi Devam Ediyor'

Beşiktaş Kulübü, Aboubakar’ın son durumuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Bildiride, “Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar´ın Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir” denildi.

Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan Talip!

Yıldız futbolcuyla ilgili olarak önemli bir bilgiye ulaşıldı. Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, Kara Kartal’ın yıldızıyla ilgileniyor.

Arap kulübünün, Fransız süperstar Karim Benzema’nın yanında Aboubakar’ı düşündüğü bildirildi.

6.5 Milyon Euro Detayı

Vincent Aboubakar’ın temsilcilerinin, Al-Ittihad’a, oyuncunun kontratında 6.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesinin bulunduğunu ilettiği ve Arap kulübünün de bu rakamı karşılamaya olumlu baktığı ifade edildi.

Aboubakar’ın, maaş olarak 5 milyon Euro’luk talebinin olduğu, Al-Ittihad’ın ise 4 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Sakatlık Endişesi Duyuyor

Sakatlık endişesi yaşayan Aboubakar’ın, tam olarak hazır halde olmadan görev yapmak istemediği için Siyah-Beyazlılar’daki formasından uzak kaldığı belirtiliyor.

Aboubakar, daha önce Sergen Yalçın döneminde de benzer bir davranışta bulunmuş ve sonrasında Al Nassr’ın yolunu tutmuştu.