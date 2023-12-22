Beşiktaş Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar son olarak dün akşam kendi sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı

Kötü bir sezon geçirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ahmet Nur Çebi'nin ardından göreve gelen Hasan Arat ve yönetimi, dün akşam Tüpraş Stadyumu'nda alınan 3-1'lik Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beşiktaş # rıza çalımbay
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