Fenerbahçe Beko, Barcelona Deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Barcelona Deplasmanında!
Fenerbahçe Beko, Barcelona Deplasmanında!

Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.

Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Kanarya, çift maç haftasındaki ilk maçında Baskonia'ya 80-79 yenildi.

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