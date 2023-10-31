Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kararı! İsmail Kartal'dan Oyuncuya Farklı Görev

Fenerbahçe, sezon başı 6 numara transferi için uğraşmış ancak bitirememişti. İsmail Yüksek öyle bir futbol resitali sunuyor ki, bu düşünceyi rafa kaldırabilir.İsmail hoca stoper eksikliğinde İsmail'e farklı bir görev vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kararı! İsmail Kartal'dan Oyuncuya Farklı Görev
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa

Sarı-lacivertliler sezon başında birbiri ardına transferleri gerçekleştirirken 6 numara pozisyonu için birçok oyuncuyla görüşülmüştü. Ancak transfer yetişmemişti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kararı!

Teknik direktör İsmail Kartal da "Transfer yapmak için yapmayacağız. Elimde zaten İsmail Yüksek var" demişti. Ne kadar haklı olduğu genç oyuncunun performansıyla kanıtladı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kararı! İsmail Kartal'dan Oyuncuya Farklı Görev - Resim : 1

24 yaşındaki ön libero sezona damga vuran bir oyun sergiliyor. Kaptığı toplar ve sonrasında onları doğru kullanmasıyla birçok golü hazırlayan isim oldu. İsmail, Pendikspor maçında da en fazla isabetli pas yapan oyuncuydu. 79 pasın 71'ini arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı. 2 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde de başarılı oldu.

Stopere Dönebilir

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in gösterdiği müthiş performans sayesinde transfer politikası değişebilir. Sarı-lacivertliler, 6 numara yerine bütçeyi stoper takviyesi için harcayabilir.

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