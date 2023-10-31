Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı!

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı!
Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı!
Editör: Nihat Çarboğa

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız oyuncu sakatlandı.

Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı!

Rachid Ghezzal'in sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı! - Resim : 1

Siyah-beyazlılarda Gaziantep maçından önce Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier rahatsızlanmıştı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri!Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri!Spor
# Rachid Ghezzal # beşiktaş
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Öne Çıkanlar TÜRK - İRAN DOSTLUĞU VE FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ! | Ulusal Haber TÜRK - İRAN DOSTLUĞU VE FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ! | Ulusal Haber Halloween Hangi Dine Aittir? Halloween Hangi Dine Aittir?