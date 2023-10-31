Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız oyuncu sakatlandı.

Rachid Ghezzal'ın Sakatlık Durumu Açıklandı!

Rachid Ghezzal'in sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılarda Gaziantep maçından önce Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier rahatsızlanmıştı.