Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri!

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da Karagümrük ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, sezon başından beri sol kanatta yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmiyor.İstikrarlı formu bir türlü yakalayamayan bordo-mavililerin gözü Anthony Nwakeme'yi arıyor.

Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri!
Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri!
Editör: Nihat Çarboğa

Bordo-mavililerin sezon başı kadrosuna kattığı Orsic'in sakatlanmasıyla başlayan sol kanattaki aksaklık Karagümrük maçında da devam etti. Hırvat oyuncunun sakatlığı sonrası gözler bu mevkide Trezeguet'ye çevrilmişti. Ancak Mısırlı futbolcu da sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutamadı. Trezeguet son Karagümrük sınavı öncesi ısınma esnasında yine sakatlandı. Trabzonspor'da hemen hemen her maçta farklı oyuncular sol kanatta görev yapmak zorunda

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İlk hafta Antalya karşısında sol kanatta forma giyen Trezeguet, 2. haftadaki Galatasaray derbisinde sakatlanmıştı. Sırasıyla Çaykur Rizespor maçına sol kanatta Visca görev aldı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Sesleri! - Resim : 1

Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında Bardhi, Hatay sınavında Trezeguet, Adana Demir maçında Fountas, Alanya karşısında ise yine Bardhi solda görev yapmıştı.

Trezeguet'nin ısınırken sakatlandığı Karagümrük karşılaşmasında Abdullah Avcı, tercihini Fountas'tan yana kullandı. Sol kanatta bu sezon en fazla ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu Bardhi oldu. Karadeniz devi, Nwakaeme sonrası sol kanatta istikrarı bir türlü sağlayamadı.

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