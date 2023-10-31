Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Oranlar

Süper Lig'de şampiyonluk oranları ilk 10 haftanın bitiminin ardından tekrar güncellendi. İşte şampiyonluk oranları.

Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Oranlar
Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Oranlar
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.

Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi!

Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.

Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Oranlar - Resim : 1

Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi. Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.

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