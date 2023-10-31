Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Odağı Thomas Partey! Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İki takımda bu gelişmenin ardından oyuncuyu takibe aldı.
İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.
Son Maçta Kadroya Giremedi
30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.
Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.