Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Odağı Thomas Partey! Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İki takımda bu gelişmenin ardından oyuncuyu takibe aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Odağı Thomas Partey! Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Odağı Thomas Partey! Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.

Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı

Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Odağı Thomas Partey! Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı - Resim : 1

Son Maçta Kadroya Giremedi

30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.

Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.

Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim KararsızGalatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim KararsızSpor
# fenerbahçe # Galatasaray
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
BEDAŞ Uyardı: Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Hangi İlçeler Dikkat Etsin?
BEDAŞ Uyardı: Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Hangi İlçeler Dikkat Etsin?
Öne Çıkanlar İsrail’in Vurduğu TürkHastanesinin Vurulma Anı! | Ulusal Haber İsrail’in Vurduğu TürkHastanesinin Vurulma Anı! | Ulusal Haber Kilo Vermenize Yardımcı Olacak O Çay! Kilo Vermenize Yardımcı Olacak O Çay!