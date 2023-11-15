Fenerbahçe'de Veda Hazırlığı: Ryan Kent!

Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi. Kent'in menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

F.bahçe'nin Planı: Kiralık

Fenerbahçe'nin planı ise Ryan Kent'i kiralık olarak Ada'ya göndermek. Şu ana kadar İngiltere ve İskoçya'dan kiralama teklifleri alan sarı lacivertli kulüp, Kent ve menajeriyle görüştükten sonra kesin yol haritasını çizecek.

14 Maça Çıktı

Fenerbahçe'de çoğunlukla yedekten gelip oyuna dahil olan ve sadece 2 tane 90 dakikası olan Ryan Kent, 14 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.