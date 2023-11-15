Michy Batshuayi'ye Teklif Yağıyor! İşte Gelen Teklifler

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transfer edilmesiyle ilk 11'de yer almakta zorlanan Michy Batshuayi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Michy Batshuayi'ye Teklif Yağıyor! İşte Gelen Teklifler
Michy Batshuayi'ye Teklif Yağıyor! İşte Gelen Teklifler

Belçika ekipleri Club Brugge ve Antwerp, 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp de girişimlere başladı.

Tüm Teklifler Değerlendirilecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli isim devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, oyuncusu için gelen tüm teklifleri masaya yatıracak.

Michy Batshuayi'ye Teklif Yağıyor! İşte Gelen Teklifler - Resim : 1

İsmail Kartal, Alternatifini İstiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Belçikalı yıldız ile yolların ayrılması durumunda kadroya bir golcü takviyesi yapılmasını istedi. Batshuayi'nin piyasa değeri 9 milyon euro.

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# Michy Batshuayi # fenerbahçe
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