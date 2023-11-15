Emil Breivik'in Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'la Görüştükleri İddialarına Menajerinden Yanıt!

İsmi Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Galatasaray'la görüştükleri iddalarına menajerinden cevap geldi.

Emil Breivik'in Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'la Görüştükleri İddialarına Menajerinden Yanıt!
Emil Breivik'in Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'la Görüştükleri İddialarına Menajerinden Yanıt!
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İsmi Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

Menajerinden Açıklama

TRT Spor'un haberine göre; Molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

Emil Breivik'in Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'la Görüştükleri İddialarına Menajerinden Yanıt! - Resim : 1

Büyük Beğeni Topladı

Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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