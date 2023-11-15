Almanya-Türkiye Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Almanya ile 18 Kasım'da özel müsabakada, Galler'le de 21 Kasım'da 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu son maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını saat 16.00'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 17 Kasım Cuma günü TSİ 18.15'te Almanya maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da statta gerçekleştirecek.

Almanya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Almanya-Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.