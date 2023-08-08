FIBA EuroBasket 2025 elemeleri kura çekimi yapıldı! İşte A milli takımımızın grubu

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren ay-yıldızlılar 2. torbadan İtalya, 6. torbadan Macaristan, 7. torbadan İzlanda ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.

EuroBasket 2025 Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

Her pencerede ülkeler ikişer maça çıkacak. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılamaya hak kazanacak. EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Elemelerde bütün gruplar şöyle şekillendi:

A Grubu:

Portekiz, Slovenya, Ukrayna, İsrail,

B Grubu:

İtalya, Türkiye, Macaristan, İzlanda

C Grubu:

Slovakya, İspanya, Letonya, Belçika

D Grubu:

İsveç, Almanya, Karadağ, Bulgaristan

E Grubu:

Güney Kıbrıs, Fransa, Hırvatistan, Bosna Hersek

F Grubu:

Büyük Britanya, Yunanistan, Çekya, Hollanda,

G Grubu:

Danimarka, Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan

H Grubu:

Kuzey Makedonya, Litvanya, Polonya, Estonya