FIBA EuroBasket 2025 elemeleri kura çekimi yapıldı! İşte A milli takımımızın grubu
A Milli erkek basketbol takımı, 2025 elemeleri kura çekimi basketbolseverler tarafından oldukça merak edilen konulardan biriydi.Kura çekimi bugün yapıldı. İşte A milli takımımızın grubu ve rakipleri.
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren ay-yıldızlılar 2. torbadan İtalya, 6. torbadan Macaristan, 7. torbadan İzlanda ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.
EuroBasket 2025 Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Her pencerede ülkeler ikişer maça çıkacak. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılamaya hak kazanacak. EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Elemelerde bütün gruplar şöyle şekillendi:
A Grubu:
Portekiz, Slovenya, Ukrayna, İsrail,
B Grubu:
İtalya, Türkiye, Macaristan, İzlanda
C Grubu:
Slovakya, İspanya, Letonya, Belçika
D Grubu:
İsveç, Almanya, Karadağ, Bulgaristan
E Grubu:
Güney Kıbrıs, Fransa, Hırvatistan, Bosna Hersek
F Grubu:
Büyük Britanya, Yunanistan, Çekya, Hollanda,
G Grubu:
Danimarka, Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan
H Grubu:
Kuzey Makedonya, Litvanya, Polonya, Estonya