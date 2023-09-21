Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.

GALATASARAY, GRABARA'YI UEFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösteri.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.