Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek

Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Galatasaray-Kopenhag maçı 2-2 lik skorla berabere sonuçlandı.Maçın ardından Kopenhag'ın kalecisi Grabara'nın yaptığı paylaşımlar sarı-kırmızılı taraftarları çılına çevirdi.Yönetim oyuncuyu UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek
Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek
Editör: Nihat Çarboğa
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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.

GALATASARAY, GRABARA'YI UEFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösteri.

Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek - Resim : 1

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.

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# Galatasaray # UEFA
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