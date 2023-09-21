Beşiktaşlı eski futbolcu 42 yaşında transfer oldu

Beşiktaşlı eski futbolcu 42 yaşında Katar'a transfer oldu. Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Tabata'nın bu transferi birçok kişi tarafından şaşkınlıkla izlendi.İşte detaylar...

Beşiktaşlı eski futbolcu 42 yaşında transfer oldu
Beşiktaşlı eski futbolcu 42 yaşında transfer oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu.

Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Tabata'nın bu transferi birçok kişi tarafından şaşkınlıkla izlendi.

BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCU 42 YAŞINDA TRANSFER OLDU

Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı.

Beşiktaşlı eski futbolcu 42 yaşında transfer oldu - Resim : 1

Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti. Tabata 8 milyon dolarlık rekor bedelle Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

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# beşiktaş
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