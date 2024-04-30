Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Editör: Metehan Gül
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! - Resim : 1

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Galatasaray # Sivas
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