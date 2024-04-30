Nijerya'da yakıt krizi çığ gibi büyüyor!

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi büyümeye devam ediyor.

Nijerya'da yakıt krizi çığ gibi büyüyor!
Editör: Metehan Gül

Ülkede geçen haftadan bu yana bilinmeyen bir nedenle başlayan yakıt krizi, başkent Abuja ve ticaret merkezi Lagos dahil olmak üzere birçok eyaleti etkiledi.

Nijerya'da birçok benzin istasyonu kapandı. Araçlar, açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nijerya'da yakıt krizi çığ gibi büyüyor! - Resim : 1

Ülkedeki yakıt kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine de zam geldi.

Nijerya Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devle Bakanı Heineken Lokpobiri'yi çağırdı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkedeki sınırlı benzin mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığı ve bu problemlerin giderildiği belirtilmişti.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor. 

Nijerya ekonomik yapısına ne derece zarar vereceği tahmin edilemiyor.

Nijerya'da yakıt krizi çığ gibi büyüyor! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# nijerya # petrol # yakıt # doğalgaz
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