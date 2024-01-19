Galatasaray'da Icardi sevinci! Takımla çalışmaya başladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde haftanın maçında 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dev maç öncesi hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Yaşadığı sakatlıkların ardından yaklaşık 1 aydır antrenmanlara katılamayan ve dinlenme sürecinde olan Mauro Icardi, kritik maç öncesi sahalara döndü.

Sarı-kırmızılılar, bugün, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.