Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçı olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu hafta sonu oynanacak 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Ligin üst sıralarında büyük bir şampiyonluk yarışı, alt sıralarında ise ligden düşmeme mücadelesi yaşanırken hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla ilgili TFF'den açıklama geldi.
TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamada, 21. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının dijital atama yöntemi ile belirlendiği ifade edildi.
Buna göre, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın