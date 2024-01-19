Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu hafta sonu oynanacak 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Ligin üst sıralarında büyük bir şampiyonluk yarışı, alt sıralarında ise ligden düşmeme mücadelesi yaşanırken hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla ilgili TFF'den açıklama geldi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, 21. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının dijital atama yöntemi ile belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın