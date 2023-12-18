Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu! İşte Avrupa Ligi'ndeki Tüm Eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapıldı. Kura çekiminde ülkemizi turnuvada temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibinin yanı sıra diğer eşleşmeler de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının heyecanı geçtiğimiz hafta içi oynanan müsabakaların ardından tamamlanmıştı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan West Ham United, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag ve Bayer Leverkusen adını doğrudan son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük ikinci organizasyonuna, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys ve Shakhtar Donetsk de dahil oldu.

Galatasaray'ın kura çekiminden önce muhtemel rakipleri Freiburg (Almanya), Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting (Portekiz) olmuştu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine; Freiburg, Marsilya, Rennes, Toulouse, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting seri başı olarak katıldı.

Kura çekiminin ardından temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminin ardından gerçekleşen son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

• Galatasaray - Sparta Prag

• Feyenoord - Roma

• Milan - Rennes

• Lens - Freiburg

• Young Boys - Sporting

• Benfica - Toulouse

• Braga - Karabağ

• Shakhtar Donetsk - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları 15 Şubat Perşembe günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.