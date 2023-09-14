Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu

Balıkesir'in Havran ilçesindeki kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu yıl 7.'ncisi düzenlenen Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu
Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu
Editör: Süleyman Daban
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Güreşler öncesi Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy öncülüğündeki heyet ve başpehlivanlar Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Havran Millet Bahçesi'ndeki Seyit Onbaşı Er Meydanı'nda ilk olarak atlı okçuluk gösterisi gerçekleştirildi.

Bayrak töreninin ardından minik güreşçilerin müsabakalarıyla başlayan Havran 7. Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nde 32'si başpehlivan olmak üzere 300 pehlivan kol bağladı.

Mücadeleler sonucunda yarı finalde Furkan Durmuş Altın'ı yenen Mehmet Yeşil Yeşil, finalde de Serhat Balcı'yı mağlup ederek başpehlivan oldu.

Güreşleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda güreşsever izledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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