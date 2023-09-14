Mario Balotelli geri dönüyor! Balotelli hakkında flaş gelişme İtalyan yıldız ile görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de fırtınalar estiren ve ardından İsviçre takımı FC Sion’a transfer olan Mario Balotelli transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli ile görüşüyor.

MARİO BALOTTELİ GERİ DÖNÜYOR!

Öğrenilen bilgilere göre Adana Demirspor’da Cherif Ndiaye’nin Kızılyıldız’a transfer olması sonrası forvet bölgesine transfer ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine Mavi-Şimşekler rotasını eksi oyuncusu Balotelli'ye çevirdi.

Transfermarkt’a göre değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Balotelli, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giymiş, çıktığı 35 maçta 19 gol atıp, 7 asist yapmıştı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Adana Demirspor’dan 2.6 milyon euro bonservis bedeliyle Sion’a transfer olmuştu.