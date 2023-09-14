Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit davasında yeni gelişme

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa N. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Mahkeme, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmak üzere ikinci bir yazı yazılmasına karar vermişti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği, Mustafa N. hakkında suç duyurusunda bulunarak, "İş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçundan dava açılarak cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK YENİ BİR SORUŞTURMA AÇTI

Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dilekçesinde, derneğin sporu geniş kitlelere sevdirmek için 1966 yılından bu yana Türk sporuna katkılarda bulunduğu belirtildi.

Mustafa N.'nin dernek yöneticilerine ve kulüp bünyesinde yer alan milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya platformlarında tehdit içerikli sözler sarf ettiği, kulüp binasına geleceğini belirttiği ve kulüp binası önünde fotoğraf paylaşarak yayınladığı anlatıldı.

Şüphelinin vücut ve hayat bütünlüğüne yönelik saldırgan bir tutum izlediği belirtilerek "Hayatın olağan akışı içinde düşünüldüğünde alıntılanan ifadenin yöneltildiği her insan tehditle karşı karşıya olduğunun bilinciyle serbestçe karar verme ve hareket etme özgürlüğü kısıtlanacaktır. Şüphelinin ifadelerinin tehdit suçunu oltuşturduğu ise şüphesizdir" denildi. Hande Baladın'a yönelik sözlerin kadına karşı şiddetin açık bir örneği olduğu vurgulanan dilekçede, iş yeri olarak kabul edilecek olan kulüp binası ve spor salonu önüne kadar gelecek olmasını belirtmesi çalışma hürriyetinin engellenmesi neticesini doğurduğu ifade edildi.

Savcılık, şikayetle ilgili yeni bir soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?

Mustafa N., milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı.

Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.