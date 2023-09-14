Bakırköy'de kentsel dönüşüm çilesi! Bakırköy 20 yıldır çözüm bekliyor

İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm, yılan hikayesine döndü. İlçede kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlar 20 yıldır çözülemezsen, Bakırköylülerin +1 kat imar talebi de karşılık bulmadı.

BAKIRKÖY'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇİLESİ! BAKIRKÖY 20 YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYOR



Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu çatısı altında toplanan kentsel dönüşüm mağdurları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı. Bakırköylüler, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce, 2003 yılında hazırlanan 'Nazım İmar Planı'nın uygulanmasını istedi. Aksi takdirde eylemlerin süreceği mesajını verdi.



20 yıldır hayata geçirilemeyen Nazım İmar Planı, Bakırköy'ün kuzey ve güneyindeki 7 mahalleyi kapsıyor. Buralardaki yerleşim yeri, sanayi bölgeleri, sosyal ve teknik altyapı alanlarını belirliyor. İlçe halkı, ekonomik sebepler ve olası İstanbul depremi nedeniyle, Nazım İmar Planının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.

Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu Sözcüsü Feyza Özbir, +1 kat imar talebini yineledi. 2003'te hazırlanan Nazım İmar Planı, süreç içerisinde pek çok revizyona uğradı. Konu, yargıya da taşındı. Dava Avukatlarından Azize Şencan, 2021 yılında askıya çıkan planların kamu yararına uygun olmadığını vurguladı. Revize edilen nazım imar planının askıya çıktığı 2021'den bu yana, İBB'ye 2 bine yakın itiraz dilekçesi verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun çalışmasından sonra, itarazlar, İBB Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.



