Peki 18 yaşındaki genç yetenek A Milli Takım'a nasıl kazandırıldı? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kenan Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocaları Güngör Şahinkaya ve Soykan Başar o dönemde yaşananları anlattı.

Kenan Yıldız İçin Milli Takım Gerçeği!

21 yıl TFF'de milli takım antrenörü olarak görev yapan Güngör Şahinkaya Kenan'ın Milli Takım'a kazandırılma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"U-14 takımını oluşturmak için yurt dışında Türk asıllı oyuncuları takip ediyordum. Almanya'da kış aylarında tüm lig takımlarının katıldığı kapalı sahada turnuvalar yapılır. Bu turnuvayı yakından takip ettim. Orada bir oyuncu oynadığı harika oyunla dikkatimi çekti. Bu oyuncunun Kenan olduğunu öğrendim."

"Kenan ve Ailesiyle İletişime Geçmemi Engellediler"

"Daha sonra eyaletler arasında yapılan Almanya Genç Milli Takımı seçmelerinde de Kenan'ı yakından izledim. O dönem kulübü olan B.Münih'e birçok kez davet yazısı gönderdim. Alman yetkililer davet yazılarına 'Okulu var. Ailesi izin vermiyor' diyerek olumsuz dönüş yaptı. Kenan ve ailesiyle iletişime geçmemi de engellediler."

"Ama Kenan'ı takip etmeyi asla bırakmadım. Bizim üst kategorideki yaş grubu antrenörlerine Kenan'ın dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledim. Bütün yaş grup antrenörlerimiz Kenan'ın oynadığı kulüplere milli maçlar için istek yazısı gönderdi. Daha sonraki süreçte Kenan kararını Türkiye'den yana kullandı"