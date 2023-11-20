Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı'dan Talisca Sürprizi! Siyah-Beyazlılarda Yeniden Talisca Sesleri!
Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı, 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi projelerini anlatmaya devam ediyor. SkySpor Youtube kanalına konuşan Adalı, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma için flaş açıklamalarda bulunarak taraftarlara yıldız transfer sözü verdi.
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'nın geri dönebileceğini aktaran Serdar Adalı, "Çok ortada dolaşıyor. Talisca'nın şu anda kulübüyle mukavelesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle Talisca'yı alacağım demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum, ben gidersem alır gelirim." ifadelerini kullandı.
Serdar Adalı'dan Quaresma Sürprizi
Beşiktaşlı taraftarların yoğun sevgi beslediği Ricardo Quaresma hakkında da konuşan Serdar Adalı,"Hasan Arat, ilk başta "Ricardo ve Atiba'ya jübile yapalım" dedi ama artık Quaresma ismini kullanmıyor. Müsaade etsin de Quaresma'nın jübilesini ben yapayım. Bugün gel oyna desek oynayacak vaziyette. Müthiş yetenekli bir oğlu var. Babasından da iyi olabilir." dedi.
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