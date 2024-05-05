Kuyucak'ta şampiyonluk kutlamaları başladı!

Kuyucakspor Aydın Amatör Süper Lig Play-Off grubundan Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Kuyucak'ta şampiyonluk kutlamaları başladı!
Editör: Metehan Gül

Pamukören Stadı'nda Aydınspor ile karşılaşan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından şampiyonluğu garantileyen Kuyucakspor, Play-Off'un bitimine 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı garantileyerek şampiyonluğunu taraftarı ile birlikte kutladı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanında meşalelerle karşılanan Kuyucakspor, coşkulu taraftarla şampiyonluğunu kutluyor.

Kuyucakspor şampiyonluk kupasını 12 Mayıs Pazar günü Davutlar Belediyespor deplasmanı dönüşünde Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda alacak.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, ilçeyi sevince boğan Kuyucakspor'u şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Kuyucak'ta şampiyonluk kutlamaları başladı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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