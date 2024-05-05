Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi!

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi!
Editör: Metehan Gül
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Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi! - Resim : 1

Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü.

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi! - Resim : 2

Şenlik için süslenen kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi! - Resim : 3

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da ilk kez düzenlendikleri "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından konserler düzenlendi, bando ve Roman dans grupları gösterilerini sundu.

Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi! - Resim : 4

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # Hıdırellez # kutlamaları # Süleymanpaşa Belediyesi
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