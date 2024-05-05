Hatay'da mahalle sakinleri ilçe değişikliği için referanduma gitti!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, sandık başına giderek mahallelerinin Kumlu ilçesine bağlanmasını onayladı.

Hatay'da mahalle sakinleri ilçe değişikliği için referanduma gitti!
Editör: Metehan Gül

Mahalle sakinleri, sınırına yakın oldukları Kumlu ilçesine bağlanmak için Valiliğe başvurdu. Başvurunun ardından mahallenin ilçe değişikliği için referandum düzenlenmesine karar verildi.

Bunun üzerine Uzunkavak İlkokulu'na kurulan sandıkta 783 seçmenden 510'u oy kullandı. İşlemin saat 17.00'de tamamlanmasıyla yapılan sayımda 480 "evet", 30 "hayır" oyu çıktı.

Hatay'da mahalle sakinleri ilçe değişikliği için referanduma gitti! - Resim : 1

"TARİHİ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİRDİK"

Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, "bayram" havasında bir gün geçirdiklerini söyledi.

Reyhanlı ilçe merkezinin mahalleye uzak olduğunu dile getiren Albayrak, "Reyhanlı'ya işimiz için gidip gelmek istediğimizde 50 kilometre yol katediyorduk. Yakınımızdaki Kumlu'ya bağlanmamız sıkıntılarımızın yok olması anlamına geliyor. Bugün tarihi bir olay gerçekleştirdik." diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Albayrak, değişikliğin yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

Oy kullanan vatandaşlardan Bekir Ural da çıkan sonuçtan mutlu olduklarını vurgulayarak, "Burası çiftçi bölgesi. Evrak için Reyhanlı'ya gitmekten yorulmuştuk. Bugün bizim bayram günümüz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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