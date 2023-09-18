Milli takım için aday sayısı 2'ye indi!

A Milli Takım'dauzun süredir kötü giden gidişatın faturası teknik direktör Stefan Kuntz'a kesildi.Milli takımda Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından hızla teknik direktör arayışları derhal başladı.İşte adaylar...

Milli takım için aday sayısı 2'ye indi!
Milli takım için aday sayısı 2'ye indi!
Editör: Nihat Çarboğa

Sabah'ın haberine göre TFF ilk olarak Joachim Löw ile temasa geçti. Alman teknik adamdan yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçildiği belirtildi.

MONTELLA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Bunun üzerine Hakan Çalhanoğlu'nun önerisiyle rotanın Vincenzo Montella'ya kırıldığı haber detayında yer aldı. İtalyan hocayla ilk görüşmenin yapıldığı vurgulanırken, Montella'nın teklifi kabul ettiği kaydedildi.

Milli takım için aday sayısı 2'ye indi! - Resim : 1

TEK YERLİ ADAY ABDULLAH AVCI

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Abdullah Avcı'nın ise tek yerli teknik direktör olarak kaldığı aktarıldı.

2 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

TFF'nin yeni teknik direktörle ilgili nihai kararını 2 gün içinde vereceği belirtildi.

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