PSG, Kylian Mbappe için Real Madrid'den 250 milyon euro istiyor!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe için belirlediği rakamı Real Madrid'e iletti.

PSG'nin Fransız yıldız için Real Madrid'den 250 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Buna göre eğer bu transfer gerçekleşirse futbol tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle rekor kırılacak. PSG 2017 yazında Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında satın alarak son rekoru kırmıştı.

REAL MADRID'İN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Öte yandan Real Madrid'in önünde iki seçenek bulunuyor. İspanyol ekibi ya Mbappe'yi beklenen bonservis bedelini ödeyerek 1 sezon daha erkenden transfer edecek, ya da sözleşmesinde son senesine giren Fransız yıldızı 1 sezon daha bekleyip ücretsiz olarak kadrosuna katacak.

MBAPPE ARABİSTAN'I REDDETTİ

Al-Hilal'in geçtiğimiz günlerde Mbappe'ye 1 yıl için yaklaşık 1 milyar euroluk bir teklif yaptığı biliniyordu. PSG'nin her konuda Al-Hilal ile anlaştığı, ancak Mbappe'nin Suudi kulübün yetkilileriyle görüşmeyi reddettiği için bu transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

ÜÇ RESMİ TEKLİFE YANIT VERİLMEMİŞ

Ayrıca haberde İspanyol ekibin PSG ile hiçbir zaman doğrudan temas kurmadığı ve hatta Ağustos 2021'de Madrid'in gönderdiği üç resmi teklife yanıt bile vermemesinin ardından Al-Khelaifi ile doğrudan pazarlık yapmak istemediği kaydedildi.