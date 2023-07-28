Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi! 30 milyon euro

Avrupa'ya çarpıcı bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni bir karar alındı.

Son zamanlarda oldukça başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu için Fenerbahçe yeni bir bonservis belirleme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı ve oyuncuyu isteyen kulüplere 'bu bedeli veren olursa görüşelim' mesajını gönderdi.

FENERBAHÇE FERDİ KADIOĞLU'NUN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ! 30 MİLYON EURO

23 yaşındaki beki özellikle İtalya'dan Napoli ve Lazio yakından takip ediyor. Almanya'dan da ilgisi olan kulüpler var. Almanya'dan da ilgisi olan kulüpler var.

Ferdi, Zimbru karşılaşmasında attığı golle ve sergilediği performansla alkış almıştı.