Rıza Çalımbay'ın Gözdesi: Erencan Yardımcı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında takıma golcü takviyesi yapılmasını istiyor.
Tecrübeli teknik adamın son haftalarda Pendikspor'da müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi.
Galatasaray Altyapısında Yetişti
Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti.
Trabzonspor da Devrede
Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.