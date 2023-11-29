Rıza Çalımbay'ın Gözdesi: Erencan Yardımcı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında takıma golcü takviyesi yapılmasını istiyor.

Rıza Çalımbay'ın Gözdesi: Erencan Yardımcı!
Rıza Çalımbay'ın Gözdesi : Erencan Yardımcı!

Tecrübeli teknik adamın son haftalarda Pendikspor'da müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray Altyapısında Yetişti

Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti.

Trabzonspor da Devrede

Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

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