Rıza Çalımbay'ın Gözdesi : Erencan Yardımcı!

Tecrübeli teknik adamın son haftalarda Pendikspor'da müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray Altyapısında Yetişti

Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti.

Trabzonspor da Devrede

Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.