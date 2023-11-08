Sarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey

Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe,devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı. Hem Avrupa'da hemde ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği isim ise, Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey.

Sarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey
Sarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey

İngiliz basını da bu transfer harekatını doğruladı. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Arsenal'den ayrılacağı duyuruldu.

50 Milyon Euro'ya Alındı

Ganalı ön liberonun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi var. Arsenal, 2020'de Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon euro bonservis ödedi. Londra ekibiyle 104 maça çıkan Partey, 5 gol 4 asist üretti.

Thomas Partey Kimdir?

Ganalı profesyonel futbolcu olan Thomas Teye Partey, 13 Haziran 1993 tarihinde Odumase Krobo, Gana'da doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcu olarak tanınır. Futbol kariyerine Tema Youth kulübünde başladıktan sonra, 2011 yılında Atlético Madrid'in genç takımına katıldı. Gösterdiği yeteneklerle 2015 yılında Atlético Madrid A takımına yükseldi. Thomas Partey, Atlético Madrid forması altında defansif özellikleri, topa hakimiyeti ve pas becerileri ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük turnuvalarda da takımına önemli katkılarda bulundu.

Sarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey - Resim : 1

Çok Yönlü

2020-2021 sezonunda İngiliz Premier League kulüplerinden Arsenal'e transfer oldu. Arsenal formasıyla da orta sahadaki yeteneklerini sergiledi. Gana milli futbol takımının da bir üyesi olan Thomas Partey, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde etkili bir futbolcu olarak kabul edilir. Ganalı futbolcu, savunma ve hücum organizasyonlarında etkili olabilen çok yönlü bir oyuncudur. Hem uluslararası hem de kulüp arenasında sergilediği performansla futbol dünyasında adını duyurdu.

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