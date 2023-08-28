Sivasspor Gambiyalı yıldızı renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 30 yaşındaki Gambiyalı yıldızı renklerine bağladı.

Sivasspor Gambiyalı yıldızı renklerine bağladı!
Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow
Editör: Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Modou Barrow'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Birinci Lig ekiplerinden Al Ahli ile anlaşmaya varıldı.

Sivas'a gelen 30 yaşındaki oyuncu, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
13 Ekim 1992'de Gambiya'nın başkenti Banjul'da dünyaya gelen Modou Barrow, futbola Norrköping altyapısında başladı.

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Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow

GAMBİYALI YILDIZ MODOU BARROW

Ardından Varbergs BoIS, Östersunds, Swansea City, Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Leeds United, Denizlispor, Reading ve Jeonbuk Hyundai'de forma giyen Modou Barrow, son olarak Suudi Arabistan'da Al Ahli'de görev yaptı.

Kariyerinde 328 maça çıkan Modou Barrow, 62 kez gol sevinci yaşadı ve 53 asist yaptı. Modou Barrow, 18 kez de Gambiya Milli Takımı'nın formasını terletti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Modou Barrow'a hoşgeldin der, EMS Yapı Sivasspor forması altında başarılar dileriz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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