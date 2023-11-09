Süper Lig'de 12. Hafta Karşılaşmalarının Hakemleri Belli Oldu! İşte Adana Demirspor- Fenerbahçe Maçının Hakemi!

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.İşte haftanın maçları ve yönetecek hakemler.

Süper Lig'de 12. Hafta Karşılaşmalarının Hakemleri Belli Oldu! İşte Adana Demirspor- Fenerbahçe Maçının Hakemi!
Süper Lig'de 12. Hafta Karşılaşmalarının Hakemleri Belli Oldu! İşte Adana Demirspor- Fenerbahçe Maçının Hakemi!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Kasım Cuma:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig'de 12. Hafta Karşılaşmalarının Hakemleri Belli Oldu! İşte Adana Demirspor- Fenerbahçe Maçının Hakemi! - Resim : 1

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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