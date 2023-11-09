Süper Lig'de 12. Hafta Karşılaşmalarının Hakemleri Belli Oldu! İşte Adana Demirspor- Fenerbahçe Maçının Hakemi!
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.İşte haftanın maçları ve yönetecek hakemler.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
10 Kasım Cuma:
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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